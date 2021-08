Le club grec AEK Athènes a annoncé lundi avoir engagé le handballeur international algérien Sofiane Bendjilali pour un contrat d'une saison.

L'international algérien rejoint le championnat grec, en provenance de Tunisie, où il défendait les couleurs du Club Africain. L'AEK Athènes est double champion de Grèce en titre, et il a également remporté la Coupe de Grèce, l'an dernier.

Le prestigieux club de la capitale grecque a également remporté le challenge européen, considéré comme la troisième plus importante compétition continentale en handball, après la Ligue des Champions et le Championnat d'Europe. Bendjilali peut donc se targuer d'avoir fait le bon choix en rejoignant ce club, au sein duquel il devrait donner un autre élan à sa carrière.