Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a présidé lundi au siège du ministère une rencontre avec les athlètes qui ont participé aux olympiades de Tokyo qui se sont déroulées du 23 juillet au 08 août 2021, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, M. Sebgag a écouté les préoccupations des athlètes qui ont énuméré l'ensemble des problèmes auxquels ils se sont heurtés lors de leurs préparatifs ainsi que la souffrance lors des déplacements pour participer aux compétitions tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

La même source a ajouté que cette rencontre était "l'occasion pour résoudre et opérer un diagnostic méticuleux des raisons derrière les résultats obtenus lors de la dernière compétition des jeux olympiques, lequel permettra de formuler des propositions et des solutions à relancer dans les prochains jours, pour que les athlètes puissent se focaliser sur leurs entrainements en prévision des prochains rendez-vous sportifs, à commencer par les Jeux méditerranéens prévus l'été prochain à Oran. Soulignant aux athlètes qu'ils sont "les vrais acteurs", le ministre a assuré quant à "la mise en place de tous les mécanismes nécessaires en vue de réunir les conditions favorables leur permettant d'atteindre les objectifs escomptés". Pour rappel, 44 athlètes étaient engagés dans 14 disciplines aux Jeux olympiques de Tokyo, lesquels ont quitté les joutes avec zéro médaille dans l'escarcelle.