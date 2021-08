Un incendie a détruit l’ensemble des anciens manuscrits de "Khizanate" (bibliothèque traditionnelle) de Moulay Al-Abbas Al-Ragani dans la commune de Bouda (Ouest d’Adrar), a-t-on appris lundi auprès des propriétaires de la bibliothèque. Ce patrimoine culturel est composé de plusieurs manuscrits liés à différents domaines, notamment une des plus anciennes versions du Coran écrite par le fondateur de la bibliothèque Moulay Al-Abbas Ben Moulay Abdallah Al-Ragani, ainsi que d’autres manuscrites sur El-fiqh (les principes de la loi islamique), la langue, la littérature, les biographies, la médecine et autres, a précisé la même source. L’enseignant de l’histoire à l’Université d’Adrar, Pr. M'barek Djaâfri, a indiqué que la bibliothèque de Moulay Al-Abbas Al-Ragani située à Ksar "Beni Azel", (commune de Bouda) dispose de plus de 1.963 manuscrits relatifs, entre autres, à la science, l’art, en plus des lettres et des actes anciens. L'incident, dont les causes sont encore inconnues, a suscité le ressentiment des hommes de la culture qui s'intéressent au patrimoine de la région. Ils ont appelé, à cette occasion, à la numérisation des manuscrits afin de les protéger de pareils incidents.