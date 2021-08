L’opération de vaccination contre la Covid-19 du personnel du secteur de l’éducation dans la wilaya de Guelma a démarré lundi avec l’objectif de toucher 11.011 enseignants, administratifs et travailleurs en prévision de la rentrée scolaire fixée au 21 septembre prochain. Au total, 22 unités de dépistage et de suivi (UDS) ont été ainsi réservées pour la vaccination des employés du secteur en poste à travers les 34 communes de la wilaya, ont indiqué à l’APS les responsables locaux du secteur en marge du lancement de cette campagne à l’UDS de l’école primaire Mouloud Feraoun dans la commune de Guelma. Un calendrier fixant pour chaque établissement la journée de vaccination a été élaboré en coordination avec les services de la direction de la santé et de la population, a indiqué la même source en soulignant que le programme de vaccination s’étale jusqu’aux premiers jours du mois de septembre prochain. Selon le chargé de la santé scolaire dans la wilaya, Ayache Youcef, des conditions adéquates ont été mises en place en vue d’assurer le succès de cette campagne d’administration de la première dose du vaccin puis de la seconde au profit de l’ensemble des travailleurs du secteur de l’éducation des trois paliers de l’enseignement.