L’incendie qui s’est déclaré, dimanche, dans de la forêt de « Rihane » dans la région d’Ouled Larbi relevant de la commune de Sidi Okacha (wilaya de Chlef), a été totalement éteint et maîtrisé par les éléments de la protection civile, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale de ce corps constitué. Selon un communiqué de la cellule de communication de cette direction, les éléments de la protection civile ont réussi, après trois heures de lutte contre les flammes, à éteindre totalement le feu qui s’est déclaré hier soir (dimanche) dans la forêt "Rihane" de la région d’Ouled Larbi (commune de Sidi Okacha), ce qui a permis de préserver le couvert végétal et les lignes électriques de haute tension traversant cette forêt, en plus de nombreuses habitations mitoyennes situées à pas plus de 800 m de l'incendie. Cette opération, à laquelle ont pris part des agents de la conservation des forêts, les services de la gendarmerie nationale, de la sûreté et les autorités locales, a mobilisé plus de 50 éléments de différents grades, en plus de 15 camions anti-incendies. Aucun blessé n’a été enregistré dans les rangs des p ompiers ou des riverains suite à cet incendie, qui a causé la perte de près d’un hectare de pins d’Alep et de maquis, est-il précisé dans le même document.