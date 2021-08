Le secteur de l’éducation de la wilaya de Mostaganem sera renforcé, prochainement, avec la réception de 11 nouvelles structures, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris, lundi, de la direction locale des équipements publics. Le directeur local des équipements publics, Mohamed Harouini, a indiqué à l’APS que ces nouvelles structures, dont les travaux ont été achevés à 100%, comprennent deux groupes scolaires dans les nouvelles cités d’habitation dans les zones d’extension urbaine d’El-Hachem (commune de Sayada), un groupe scolaire et un CEM dans la zone d’extension urbaine de la commune d’Achâacha.

Quatre classes d’extension, une cantine scolaire seront également réceptionnés au titre de la prochaine rentrée scolaire dans la commune d’Aïn Nouissy, ainsi qu’une demi-pension au village de Merzouka, commune de Kheireddine, en plus d’une unité de dépistage et de suivi de la santé scolaire (UDS) dans la commune de Souaflia, ajoute le même responsable.

Il a indiqué que les travaux de raccordement de ces établissements aux réseaux d’électricité et du gaz sont en cours, en parallèle avec les opérations d’équipement en matériel éducatif réalisées par la direction de tutelle. Concernant le nouveau programme dont a bénéficié la wilaya de Mostaganem, le même responsable a indiqué que le secteur de l’éducation sera renforcé, à l’avenir, par trois groupements scolaires (Sidi Ali, Ouled Maâla et El-Hassaïne), deux CEM (Sirat et Bouguirat) et trois demi-pensions (Achâacha, Khadra et Souaflia), ainsi que quatre cantines scolaires (Kheireddine, Ouled Boughalem et Sayada), une UDS à Bouguirat et un lycée au niveau de la commune de Sidi Lakhdar. Parallèlement, le secteur a bénéficié de projets d’extension d’écoles primaires (15 classes) et de CEM (17 classes). En fin, dans le cadre de la maintenance du parc des établissements éducatifs, une opération de rénovation touchera 27 écoles primaires, 52 CEM et 24 lycées, proposés selon les priorités, en attendant la désignation des entreprises de réalisation, dans les prochaines semaines, a indiqué la même source.