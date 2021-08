Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a donné le coup d'envoi du Concours militaire international cynotechnique "Ami Fidèle 2021", dimanche au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires "Chahid Messaoud Boudjriou" à Ben Aknoun (Alger).

La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, des membres du Gouvernement, des représentants de corps diplomatiques accrédités en Algérie ainsi que d'officiers généraux du ministre de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire.

Dans son allocution à l'ouverture de la compétition, le général de Corps d'armée a salué les athlètes des pays participants, en leur souhaitant ainsi qu'aux délégations qui les accompagnent un excellent séjour en Algérie, tout en présentant ses sincères remerciements au commandement militaire russe qui a offert à l'Armée Nationale populaire et à l'Algérie l'opportunité d'organiser cette compétition sportive militaire internationale.

"A l'occasion de l'ouverture de la compétition militaire internationale cynotechnique "Ami Fidèle" pour l'année 2021, abritée pour la première fois par l'Algérie dans le cadre des Jeux militaires internationaux, organisés chaque année par la Fédération de Russie, il m'est agréable de souhaiter la bienvenue aux athlètes des pays participants. Je saisis cette occasion pour présenter mes sincères remerciements au commandement militaire russe qui a offert à l'Armée Nationale populaire et à l'Algérie l'opportunité d'organiser cette compétition sportive militaire internationale qui verra la participation d'un nombre important d'athlètes des deux sexes.", a dit le général de Corps d'Armée dans son allocution.

Cette compétition qui durera jusqu'au 1er septembre, verra la participation de quatre sélections militaires à l'instar de la Fédération de Russie, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, le Vietnam, ainsi que l'équipe nationale militaire algérienne qui vont concourir dans quatre disciplines: le biathlon (course et tirs avec fusil), l'exercice de tir avec le pistolet mitrailleur kalachnikov, la couse de haies et un exercice de protection et de sécurité.

Le général de Corps d'Armée a affirmé à cette occasion que le sport est la seule langue commune entre les peuples, dans leurs différentes origines et langues, et que l'Armée Nationale populaire considère les compétitions sportives comme une école qui permet au militaire de comprendre la valeur et l'effort et de la détermination à réussir et à remporter la victoire.

"Le sport, comme vous le savez tous, constitue l'un des plus importants moyens à même de renforcer les relations entre les peuples et ce, grâce à la concurrence loyale et au fair-play qui le caractérisent. A l'instar des armées des pays amis, ici présentes avec nous aujourd'hui, nous considérons au sein de l'Armée nationale populaire que le sport, dans son conception globale, est une partie intégrante de la préparation au combat des personnels, voire même de notre appareil de formation.", a-t-il ajouté.

A la fin de son discours, le général de Corps d'Armée a exprimé ses vœux de réussite à l'ensemble des participants, en leur souhaitant de décrocher le maximum de médailles et obtenir des résultats honorifiques à la hauteur des attentes des Forces armées des pays respectifs.

La cérémonie d'ouverture a débuté par un défilé présenté par les équipes sportives militaires participantes avec leurs emblèmes, suivi de diverses exhibitions des troupes de la Garde républicaine, avant d'assister aux différentes démonstrations des équipes cynotechniques relevant de la Gendarmerie nationale.

La candidature de l'Algérie avait été annoncée en novembre 2020 en marge de la conférence bilan de l’édition de la même année. C'est la première fois qu'un pays africain accueille cette épreuve qui se déroule généralement en Russie, Chine, Kazakhstan, Biélorussie et Uzbekistan.