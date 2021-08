Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche d'alléger le confinement sanitaire en rouvrant les plages et lieux de loisir, en cas de la poursuite du recul des cas de contamination (Covid-19) avec le maintien des strictes mesures de prévention.

Présidant le Conseil des ministres, M. Tebboune a donné des orientations liées à "l'ouverture de nouveaux vols vers les destinations ouvertes et d'autres vers de nouveaux pays".

Il a en outre appelé à "la vaccination de l'ensemble des enseignants des secteurs de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, ainsi que les étudiants universitaires, avant les deux rentrées scolaire et universitaire" et au "maintien du contact et du dialogue avec les partenaires sociaux dans les secteurs de l'Education, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Santé".

Le président de la République a également ordonné "le dégel des projets pas encore engagés pour des raisons purement bureaucratiques", avec "l'élaboration d 'un programme pour le lancement de projets de réalisation d'un hôpital spécialisé dans la prise en charge des brûlures graves et d'autres hôpitaux d'urgences dans les wilayas de Annaba, de Constantine et d'Oran".