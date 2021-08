Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a chargé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, le groupe Sonatrach d'acquérir des camions de transport d'oxygène en prévision de l'augmentation de la production, mettant l'accent sur l'impératif d'accélérer le projet de production de vaccins en Algérie, indique un communiqué du Conseil.

Le président de la République a chargé, pour ce qui est du secteur de la production pharmaceutique, "le groupe Sonatrach d'acquérir des camions de transport d'oxygène en prévision de l'augmentation de la production qui devra atteindre au premier semestre de l'année prochaine les 800.000 litres/jour", de même qu'il a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer le projet de production de vaccins en Algérie.

Dans le même contexte, il a ordonné d'"accorder la priorité absolue à l'organisation du marché de médicaments, son contrôle et le respect des normes de qualité dans la production, y compris pour ce qui est des compléments alimentaires ".

Et de souligner la nécessité de "relancer et promouvoir l'entreprise Saidal pour lui permettre de jouer un rôle leader sur les marchés national et africain", note le communiqué.