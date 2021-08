Le conseiller du président de la République, chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a affirmé, dimanche, la nécessité d'unifier les rangs et de consacrer l'unité nationale qui a permis au peuple algérien par le passé de surmonter toutes les épreuves, insistant sur l'impératif de faire face aux complots ourdis contre l'Algérie.

Lors d'une conférence tenue au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid, M. Chikhi a souligné "nous avons besoin de consacrer et de défendre notre unité nationale et de revenir à nos valeurs qui ont permis au peuple algérien de surmonter toutes les épreuves".

"Tous les critères susceptibles de renforcer notre unité nationale sont réunis et nous ne pouvons en aucun cas céder à la division quant aux +complots+ il est nécessaire d'y faire face", a précisé M. Chikhi, ajoutant "nous devons consacrer la cohésion nationale en s'inspirant de l'exemple des militants et moudjahidine et faire front uni contre les conspirations fomentées contre ce grand pays".

"L'Algérie a tenté par le passé d'unifier le Maghreb, néanmoins "certaines parties...autres que les Algériens bien sûr n'ont pas adhéré à notre démarche", a-t-il poursuivi. L'intervenant a souligné que le Congrès de la Soummam devait se tenir d'une manière ou d'une autre et sans délai, en ce sens qu'il a constitué "un deuxième départ de la Révolution".

Le Congrès de la Soummam a traité deux questions, la première relative aux moyens mobilisés par l'Etat pour arracher l'indépendance et la définition de la position des non Algériens en Algérie vis-à-vis de la Révolution et la seconde relative à l'organisation de la Révolution et la légitimation des institutions dirigeantes.