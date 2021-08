L’établissement public hospitalier (EPH) de Batna qui constitue l’hôpital de référence de la prise en charge des malades infectés par la Covdi-19, vient d’être doté d’un nouveau générateur d’oxygène médical, a-t-on appris dimanche auprès de l’administration de l’établissement.

Cet équipement a été installé et mis en service vendredi passé, a indiqué à l’APS le directeur de cet EPH, Mourad Agoudjil qui a précisé que ce générateur a été acquis et remis à l’hôpital par un opérateur économique local.

D’une capacité de 54,5 m3 par heure, ce générateur contribuera à atténuer la pression sur la demande en oxygène médical au sein de cet établissement et à améliorer la prise en charge des patients touchés par la Covid-19, a-t-il ajouté.

Un premier générateur d’oxygène d’une capacité de 15 m3 par heure avait été fourni il y a un mois à ce même EPH par un mécène, selon la même source qui a relevé que la capacité de deux générateurs atteint 69,5 m3 par heure.

Le centre hospitalo-universitaire "Touhami Benflis" s’est renforcé ce dimanche après-midi d’un nouveau générateur d’oxygène en cours d’installation qui s’ajoutera à u n autre mis en service depuis un certain temps, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de ce CHU.

Plusieurs hôpitaux de la wilaya ont été dernièrement dotés de générateurs d’oxygène médical dont ceux de N’gaous, Ain Touta, Barika, Arris et Theniet El Abed et d’autres établissements sanitaires devront en bénéficier "prochainement" dans le cadre d’actions de solidarité initiées par des investisseurs locaux, des association et des mécènes au profit des malades touchés par la Covid-19.