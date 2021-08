Une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée à Bouira au profit des employés de l’Education et ce en prévision de la prochaine rentrée scolaire, a indiqué dimanche le chargé de la communication de la direction locale de ce secteur, M. Abdelhamid Douadji.

Selon les détails fournis à l’APS par M. Douadji, l'opération de vaccination a démarré dans la matinée avec un afflux importants des employés du secteur.

"Nous avons plus 17000 employés qui sont concernés par la vaccination afin de lutter contre la propagation du virus dans les établissements scolaires", a expliqué le même responsable.

Une douzaine de centres de la santé scolaires sont ouverts à cette occasion pour mener cette campagne de vaccination à travers les différentes communes de la wilaya de Bouira.

"La vaccination est indispensable pour protéger le personnel de l’Education afin de freiner la propagation du virus au sein du milieu scolaire", a-t-il dit.

"Cette campagne devra se poursuivre jusqu’au jour de la rentrée scolaire", a tenu à préciser M. Douadji.

Fin juillet dernier, la direction de l’Education avait déjà menée deux opérations de vaccination au profit des employés du secteur, selon la même source.

Durant ces deux opérations, qui ont connu un grand engouement, plus de 1000 employés avaient été vaccinés dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus.

En prévision de la rentrée scolaire, les autorités locales de la wilaya ont déployé d’importants montants financiers pour l’acquisition de produits de prévention et de protection contre la pandémie dans le milieu scolaire.

"Cette année, de gros moyens sont mis à la disposition du secteur de l'Education pour la prévention et la lutte contre la propagation du virus notamment avec le nouveau et dangereux variant Delta", a souligné le même responsable.

M. Douadji a saisi cette occasion pour appeler l’ensemble des employés du secteur à se rapprocher des unités du dépistage et de suivi relevant des centres de la santé scolaire afin de se faire vacciner et se protéger contre toute éventuelle menace due au virus.