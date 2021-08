Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 271 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique lundi un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, le bilan fait état de deux (2) décès par noyade à Tizi Ouzou et Aïn Defla: un jeune homme (22 ans) à la plage Tamda Ouguemoune dans la commune d'Iflissen, et un enfant (14 ans) dans une mare d'eau au lieu dit Boukaat el-Makhfi, commune de Maïne.

Le dispositif de lutte contre les feux de forêts et récoltes de la Protection civile a réussi, durant la même période, à éteindre 23 incendies dont 11 de forêts, 6 de maquis et 8 de broussailles à travers les wilayas de Jijel, Bejaia, Tizi Ouzou, Annaba, Souk Ahras et Ain Defla.

Le bilan indique que ces feux ont ravagé 390.5 hectares du couvert végétal (101 ha de forêts ,186.5 ha de maquis, 103 ha de broussailles) ainsi que 2.704 arbres fruitiers. En outre, l'intervention des secours de la Protection civile a permis l'extinction de quatre (4) incendies urbains, industriels et divers à travers les wilayas d'El Oued, Tiaret, Annab a et Skikda. S'agissant des activités de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 48 opérations de sensibilisation et 61 autres de désinfection générale à travers le territoire national ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.