La wilaya de Mascara a dégagé une enveloppe financière pour la prise en charge d’examens médicaux et l’acquisition de lunettes médicales au profit des élèves nécessiteux souffrant d’une faible acuité visuelle, a-t-on appris, dimanche, auprès de la cellule de communication de la wilaya. Selon cette cellule, le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a chargé la direction de l’administration locale de suivre le dossier de solidarité scolaire et en premier lieu la prise en charge totale, dans le cadre du budget de la wilaya, des examens ophtalmologiques et l’acquisition de lunettes médicales au profit de 1.400 élèves nécessiteux souffrant de la baisse de l’acuité visuelle, par la signature de contrats avec des médecins spécialistes et des opticiens vers lesquels les élèves sont orientés, lors des premiers jours de la rentrée scolaire, sans avoir à payer les prestations. Il a été également décidé l’activation des 37 unités de dépistage et de suivi de la santé scolaire (UDS) de la wilaya afin d'enclencher une large opération d’examens médicaux pour les élèves des écoles, directement après le lancement de l’année scolaire, selon la même source. Quelque 265.000 élèves du secteur de l’éducation de la wilaya de Mascara bénéficieront de cette opération, et ce pour la prise en charge médicale des cas nécessitant des interventions aux moments opportuns.