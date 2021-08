Les opérations de solidarité au profit des habitants des localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, sinistrées par les incendies du 9 août courant, se poursuivent et ciblent cette fois-ci les élèves, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

A l'approche de la rentrée scolaire, de nombreux bénévoles ont initié des collectes pour l'acquisition de trousseaux scolaires aux profit des enfants des trois paliers (primaire, secondaire et lycée) de toutes les communes sinistrées. "Nous devons tous nous organiser et coordonner ces actions afin de réussir à toucher tous les enfants et villages et sauver la rentrée scolaire", a indiqué un des bénévoles.

"Pour la réussite de cette initiative, la liste des effectifs par pallier et par commune sinistrée, sera mise à la disposition de tous les collectifs engagés dans cette campagne de solidarité, et ce, afin de mieux s'organiser et que chacun s'occupe d'une zone", a-t-il ajouté.

A noter que des campagnes de prise en charge psychologique des enfants victimes de ces incendies ont été déjà lancées sur le terrain par plusieurs organisations de la société civile, la direction de la Jeunesse et des Sports et par des psychologues bénévoles, afin de les aider à surmonter le traumatisme qu'ils ont subi suites aux incendies qui ont ravagés leurs villages et les préparer pour la prochaine rentrée scolaire.

Plusieurs communes de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été embrasées par des incendies, déclenchés le 9 aout courant.

Le bilan provisoire de la catastrophe fait état de dizaines de morts et des centaines de blessés.