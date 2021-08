L'attaquant du CR Belouizdad Amir Sayoud, auteur d'un doublé samedi soir lors de la victoire en déplacement face à l'USM Alger (4-2), est revenu à un but du meilleur buteur du championnat de Ligue 1 de football, Billel Messaoudi (JS Saoura), en tête avec 19 réalisations.

Considéré comme le meilleur joueur de la saison, Sayoud est parvenu à atteindre la barre de 18 buts, lui qui a largement contribué au 8e titre de champion décroché par le Chabab.

Non convoqué par le sélectionneur de l'équipe nationale A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, en vue des deux matchs amicaux face à la Syrie (26 août) et le Burundi (29 août) à Doha (Qatar), contrairement à Messaoudi, Sayoud devrait figurer dans la liste de l'équipe nationale, en vue des deux premiers matchs du 2e tour des éliminatoires du Mondial 2022 : le jeudi 2 septembre face à Djibouti à Blida, et le mardi 7 septembre devant le Burkina Faso à Marrakech (Maroc).

Dans le cas où il sera aligné lors du dernier match en championnat, mardi à domicile face à l'US Biskra (17h30) pour le compte de la 38e et dernière journée, Sayoud aura une belle occ asion de revenir à hauteur de Messaoudi, et même le dépasser au classement des buteurs. Ce duo de tête est talonné de près par trois joueurs qui comptent 15 buts chacun : Mohamed Amine Amoura (ES Sétif), Ismaïl Belkacemi (USM Alger), et Hicham Khalfallah (CR Belouizdad).

Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs lors de la saison 2019-2020, suspendue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila puis Al-Taee Hail --Arabie saoudite-- puis AS Aïn M'lila) et Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès puis Umm-Salal et Al-Wakrah/Qatar) avec 10 buts chacun.