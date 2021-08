La 38e et dernière journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue mardi, sera marquée par les duels à distance entre l'AS Aïn M'lila, le WA Tlemcen, et l'ASO Chlef, pour décrocher deux places sur trois mis en jeu pour le maintien, alors que le CR Belouizdad, sacré champion, tentera de boucler la saison en apothéose en recevant l'US Biskra.

Après la relégation de la JSM Skikda, du CABB Arreridj, et récemment de l'USM Bel-Abbès, d'aucuns s'interrogent sur l'identité du quatrième club qui jouera la saison prochaine en Ligue 2.

Cela va se jouer ainsi entre l'ASAM (15e, 44 pts) d'un côté, ainsi que le WAT et l'ASO de l'autre côté, eux qui se partagent la 16e place avec 42 points chacun.

Si l'ASAM aura une mission difficile, en se rendant à Béchar pour défier la JS Saoura (3e, 66 pts), le WAT et l'ASO partiront favoris à la maison face respectivement à l'ES Sétif (2e, 71 pts) et au RC Relizane (12e, 47 pts).

Les M'lilis seront condamnés à l'exploit à Béchar pour assurer leur maintien, sans attendre les résultats de leurs concurrents directs pour le maintien.

Dans le cas où les trois c lubs terminent à égalité de points (45 pts), c'est l'ASAM qui retrouvera le purgatoire, défavorisée par les résultats des matchs entre les trois équipes.

Le CRB, qui a assuré son 8e titre de champion à la faveur de son succès dans le derby algérois face à l'USM Alger au stade Omar-Hamadi (4-2), aura à coeur de terminer la saison sur une bonne note en accueillant l'USB (13e, 46 pts), dont le maintien a été assuré suite à la victoire décrochée samedi à la maison face à l'ASO Chlef (2-0).

De son côté, l'USM Alger (4e, 62 pts), qui reste sur deux défaites de suite, aura une belle occasion de terminer l'exercice au pied du podium, en affrontant en déplacement la lanterne rouge la JSM Skikda, reléguée depuis plusieurs journées déjà. Cette ultime journée est marquée également par le dernier derby algérois de la saison entre le MC Alger (7e, 56 pts) et le NA Husseïn-Dey (13e, 46 pts).

Le Nasria qui a dû attendre la précédente journée pour assurer son maintien, défiera le «Doyen» qui aspire à terminer la saison par une victoire.

Les autres rencontres de cette 38e et dernière journée Paradou AC (9e, 50 pts) - JS Kabylie (6e, 57 pts), CABB Arreridj (19e, 21 pts) - O.

Médéa (9e, 50 pts), MC Oran (5e, 60 pts) - NC Magra (11e, 49 pts), et USM Bel-Abbès (18e, 38 pts) - CS Constantine (8e, 54 pts), seront sans enjeu et n'auront aucune incidence sur le classement final. Pour rappel, le dernier match de la saison 2020-2021 se jouera samedi prochain entre la JSM Skikda et la JS Kabylie (17h30), pour le compte de la mise à jour de la 30e journée.