La sélection algérienne (seniors/dames) de football a effectué une séance d'entraînement dimanche soir, à proximité de son lieu d'hébergement au Caire (Egypte), où elle doit disputer la Coupe arabe des nations 2021, prévue du 24 août au 6 septembre, a annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAF). «Cette première séance d'entraînement en Egypte a été relativement légère, car destinée essentiellement à la récupération après le long voyage, qui s'était fait un peu plus tôt dans l'après-midi, à bord d'un vol spécial» a détaillé l'instance fédérale dans un bref communiqué.

«Toutes les joueuses présentes ont pris part à cette séance, y compris celles qui revenaient de blessure, avant de rejoindre la salle de soins, pour des séances de cryothérapie» La seule absente à cette séance était la joueuse Lina Chabane, sociétaire du club français FC Fleury, car à ce moment là, elle n'avait pas encore rejoint le groupe.

En effet, cette joueuse établie à l'étranger doit se présenter au Caire «à bord d'un autre vol», a-t-on appris de même source. Concernant le programme de ce lundi, une séance d'entraînement est prévue en fin d'après-midi, sur un des terrains annexes du stade de la Défense Aérienne, au Caire, avec en ligne de mire le premier match du Groupe B, prévu mercredi (20h00 heure algérienne), contre la sélection de Jordanie, au Police Academy Stadium. Outre l'Algérie et la Jordanie, le Groupe B de cette Coupe arabe des nations féminine comporte la Palestine, alors que le Groupe A est constitué de l'Egypte (Organisateur), le Liban, le Soudan et la Tunisie. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. La première édition de la Coupe arabe des nations avait été organisée en 2006 à Alexandrie (Egypte) et remportée par l'Algérie aux dépens du Maroc, alors que Doha (Qatar) avait abrité la deuxième édition en 2015 qui avait vu le Liban décrocher le titre face à Djibouti.