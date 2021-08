Les exportations de la Suisse ont piétiné en juillet, plombées par le secteur phare de la chimie-pharmacie, a indiqué jeudi l'administration fédérale des douanes, confirmant ainsi la tendance plate enregistrée depuis mars.

En juillet, les exportations ont augmenté seulement d'un petit 0,6% par rapport au mois précédent, à 18,9 milliards de francs suisses (17,7 milliards d'euros), la chimie-pharma pesant sur leur évolution, ont indiqué les douanes dans un communiqué.

Après leur baisse des deux mois précédents, les importations ont progressé de 1,7% à 15,6 milliards de francs, la balance commerciale bouclant avec un excédent de 4,1 milliards de francs.

A l'exportation, la majorité des secteurs a gagné du terrain en juillet.

Mais le repli des produits chimiques et pharmaceutiques (-0,8%), poids lourd de l'économie, a plombé le résultat global. Parmi ces derniers, "les produits immunologiques ainsi que les matières premières et de base ont gonflé d'environ un demi-milliard de francs, pendant que les médicaments et les principes actifs accusaient un revers d'autant", ont noté les douanes.

Les exportations ont en revanche progressé dans l a bijouterie et joaillerie, et ont évolué au même niveau que le mois précédent dans le secteur des machines et de l'électronique, stagnant depuis mars. Une évolution contrastée a caractérisé les trois principaux marchés: les exportations se sont renforcées de 5,1% vers l'Europe, alors qu'elles ont fléchi vers l'Asie (+3,7%) et vers l'Amérique du Nord (+7,9%). La Suisse, une économie fortement exportatrice, dépend en grande partie des échanges pour sa croissance. Le 15 juin, le ministère suisse de l'Economie a relevé sa prévision de croissance pour 2021 grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Mi-mars, alors que la Suisse commençait tout juste à lever les premières restrictions sur les ouvertures de magasins et musées, le groupe d'experts de Confédération, qui met à jour ses prévisions tous les trois mois, s'attendait à un rebond du PIB de 3%.

Il table désormais sur un rebond du Produit intérieur brut de 3,6%.

En tenant compte des revenus générés par les grandes rencontres sportives dans ce pays qui abrite entre autres le siège de l'Union européenne des associations de football (UEFA) et le Comité international olympique (CIO), ils évaluent la reprise à 3,8%.