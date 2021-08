Le dollar baissait légèrement face à l'euro lundi dans un marché des changes peu agité, déjà focalisé sur la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en fin de la semaine.

Vers midi , le dollar cédait 0,22% à 1,1724 dollar pour un euro. "Le marché se focalise sur le symposium de Jackson Hole, où le président de la Fed Jerome Powell pourrait donner plus d'informations sur quand et comment la Banque centrale américaine va ralentir son programme de rachats d'actifs", explique Kit Juckes, analyste chez Société Générale. Alors que l'inflation augmente aux Etats-Unis et que l'économie a repris des couleurs après le coup porté par la pandémie de Covid-19, la Réserve fédérale (Fed) pourrait en effet envisager de ralentir son programme de soutien. Une politique monétaire plus stricte rendrait le dollar plus attractif.

"Les minutes de la dernière réunion de la Fed laissent penser qu'un ralentissement du programme de rachats d'actifs dès la fin de l'année est une possibilité", rappelle Matthey Ryan, analyste chez Ebury.

La publication de ces minutes mercredi, ainsi que des inquiétudes géopolitiques (propagation du variant Delta à travers le monde, arrivée au pouvoir des Talibans en Afghanistan) ont fait grimper le dollar, valeur refuge.

Vendredi, l'euro avait atteint son plus bas face au billet vert depuis novembre 2020 et l'élection de Joe Biden, à 1,1664 dollar pour un euro.

Par ailleurs, la monnaie unique européenne a profité d'une croissance du secteur privé toujours solide.

L'indice PMI composite du cabinet Markit a progressé en août à 59,5, contre un niveau de 60,2 en juillet, signe d'une très forte expansion de l'activité. "Cet indicateur était plus attendu que d'habitude en raison de la reprise des contaminations au variant Delta, qui avait fait craindre aux investisseurs de nouvelles perturbations de l'économie", souligne Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Le cours du bitcoin montait de 3,4% à 50.328 dollars, après avoir atteint quelques heures plus tôt 50.440 dollars, un plus haut depuis mi-mai.

La volatile cryptomonnaie est dopée notamment par des annonces positives du géant des paiements en ligne Paypal et la plateforme d'achats de cryptomonnaies Coinbase.