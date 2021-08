Le secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, Mohammed Barkindo, est arrivé dimanche soir au Congo-Brazzaville, première visite d'un responsable de l'Opep dans ce pays, a indiqué le ministère congolais des Hydrocarbures.

"Le Congo a un rôle essentiel à jouer dans l'industrie de l'énergie mondiale et l'Opep prévoit de l'encourager", a indiqué Mohammed Barkindo, cité dans un communiqué de presse transmis par ce ministère. Durant son séjour, prévu jusqu'au 25 août, le secrétaire général de l'Opep doit rencontrer plusieurs officiels, dont le Premier ministre Anatole Collinet Makosso et le chef de l'Etat Denis Sassou Nguesso, et visiter au moins une plateforme au large de Pointe-Noire, la capitale économique (sud).

Arrivé dans la soirée à l'aéroport de Brazzaville en provenance du Nigeria, M.

Barkindo a été accueilli par Bruno Jean-Richard Itoua, ministre congolais des Hydrocarbures. Reconnu comme le quatrième producteur de pétrole au sud du Sahara, loin derrière le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville a intégré l'Opep en 2018.

Avec une façade maritime de 170 km, le Congo est devenu producteur et exportateur du pétrole à partir de 1973, reléguant le bois au second rang.

Officiellement, les réserves prouvées du pays sont de 2,9 milliards de barils.

Sa production journalière est de 336.000 barils.