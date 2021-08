Un total de 400 agriculteurs de la filière céréaliculture dans la wilaya de Guelma a obtenu la carte d’identification de l’exploitation agricole en prévision du lancement de la nouvelle campagne de labours-semailles, a-t-on appris dimanche auprès de la chambre locale de l’agriculture. Selon le chargé de communication à cette chambre, Mohamed Amine Hamdi, l’obtention par les paysans de la carte d’identification de l’exploitation agricole connue par "certificat d’exploitation" leur permet de bénéficier des divers programmes d’appui mis en place par les pouvoirs publics dont l’accès aux semences et aux fertilisants pour la campagne agricole 2021/2022. L’opération de délivrance de cette carte entamée par la chambre de l’agriculture début août courant a connu un engouement des agriculteurs, a-t-il déclaré, soulignant que la chambre reçoit quotidiennement plus de 50 dossiers d’acteurs de la filière céréalière désireux entamer la campagne. La chambre de l’agriculture a mobilisé les moyens nécessaires pour l’accueil des paysans dans les meilleure s conditions, a précisé la même source qui a rappelé que d Durant la saison passée, 6.400 cartes similaires avaient été délivrées. La carte d’identification de l’exploitation agricole est un document exigé pour le paysan détenteur de carte d’agriculteur définissant la surface agricole qu’il exploite pour la céréaliculture en vertu de laquelle sont calculées les quantités de semences et de fertilisants appropriées ainsi que les quantités de céréales pouvant être produites et remises aux dépôts de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), est-il indiqué.