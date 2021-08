Une production de près de146 tonnes de poissons bleus a été enregistrée dans la wilaya de Jijel au cours des dix premiers jours du mois d’août courant, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques.

Les services de cette direction ont enregistré durant les dix premiers jours du mois d’août en cours "une abondance" de poissons bleus (sardine, latcha et saurel) avec une production de près de 146 tonnes, a indiqué à l’APS la directrice locale du secteur, Nadia Ramdane. Cette quantité a été enregistrée au niveau des ports de pêche de Boudis avec 38 tonnes et Ziama Mansouria avec 98 tonnes, se répercutant sur les prix qui ont baissé oscillant entre 250 et 350 DA le kg de sardine.

La même responsable a relevé que cette baisse intervient à la suite d’une forte hausse du prix des poissons bleus qui avait atteint dernièrement une moyenne de 600 DA le kg en raison d’une faible production. La récente abondance des poissons bleus est due aux conditions climatiques favorables avec des courants marins calmes, a-t-elle dit, soulignant qui que le recul de la production durant les cinq dernières années, à l’exception de 2018 marquée par une forte production, s’explique par les changements climatiques, l’épuisement des ressources de certaines zones de pêche et le faible recours aux techniques de pêche modernes. Le premier semestre 2021 a connu une production totale de 650 tonnes de poissons, soit une baisse de 45 % comparativement à la même période de 2020, durant laquelle la production avait atteint 1.168 tonnes, est-il noté.