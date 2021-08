Une production de plus de 121.000 quintaux d’arachides est attendue dans la wilaya d’El Oued au titre de l’actuelle saison agricole , a-t-on appris lundi auprès des responsables de la chambre de l’agriculture (CA). La superficie globale cultivée d’arachides dépasse cette saison les 3.900 hectares, soit une augmentation de plus de 18 % par rapport à la saison agricole précédente, qui n'a pas dépassé 3.300 hectares, a indiqué le secrétaire général de la chambre, Ahmed Achour. Une hausse de production de plus de 16 % est prévue cette saison par rapport à la saison agricole écoulée, durant laquelle la récolte n’a pas dépassé 104.000 QX, notant , que sa culture a connu une extension remarquable notamment dans six communes (Hassi Khelifa, Trifaoui, Sidi Aoun, Magrane , Reguiba et Ourmas). La fertilité du sol qui caractérise ces régions agricoles, a permis la réalisation des capacités de production élevée en matière de cette culture agricole qui atteignent fréquemment 30 quintaux/ha , a-t-il ajouté . La wilaya d’El Oued , se positionne en tête des wilayas productrices d’arachi des à l’échelle nationale avec une capacité de production annuelle dépassant les 110.000 QX , avec une contribution qui atteint 60 % de la production nationale . Cette wilaya dispose du plus grand marché de commercialisation de cacahuètes notamment dans les communes de Hassi-khelifa , Guemar , et Trifaoui . Une surface agricole globale de 4 458 680 hectares est consacrée pour les activités agricoles dans la wilaya d’El-Oued, dont une superficies de 120.000 ha irriguées. La filière pomme de terre se place en tête avec une surface de 40.000 ha, soit un taux de 46 % de la superficie agricole irriguée, a-t-on signalé.