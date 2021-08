Le Front des forces socialistes (FFS) a affirmé samedi que "l'unité nationale et la cohésion du peuple algérien sont une ligne rouge à ne pas transgresser ou instrumentaliser à des fins douteuses".

Dans un communiqué signé par son premier secrétaire national, Youcef Aouchiche, le FFS a souligné que les Algériens et les Algériennes sont attachés à leur unité nationale, qualifiant de "pure illusion" toute tentative visant à lui porter atteinte. "La personnalité algérienne imprégnée des constantes nationales et forgée par les crises et les épreuves endurées par ce brave peuple à travers les siècles ne sera jamais prise au piège de ces plans machiavéliques", a estimé le parti.

"Tout projet en dehors de la vision nationale démocratique ou toute manœuvre ciblant l'indépendance, la souveraineté et l'unité nationales, voire la cohésion sociale de notre nation est une atteinte au peuple et au pays à laquelle il faut vigoureusement faire face", précise le communiqué.

"Il n'y a pas de place dans l'Algérie de 2021 aux prédicateurs de la Fitna et de la division entre les enfants d'une même patrie, ni aux instigateurs de plans pernicieux visant à diviser les pays et à ébranler leur stabilité", a souligné le FFS.

"La diversité intellectuelle, culturelle et linguistique que recèle notre pays est un facteur de développement civilisationnel et ne sera nullement un facteur de scission, en dépit des tentatives des parties aux intérêts étriqués d'en faire une source de discorde".

Concernant les incendies ayant ravagé récemment plusieurs régions du pays, le FFS a estimé que "tous les indicateurs et les preuves démontrent que ces incendies sont volontaires, pis encore elles cacheraient bien des conspirations ciblant le tissu social national et l'unité nationale du peuple algérien".

Par ailleurs, le FFS a salué "l'élan de solidarité des Algériens et leurs belles images de cohésion à travers le territoire national face à la 3ème vague de Covid-19 et les feux de forêts ayant ravagé plusieurs wilayas du pays", soulignant que "ce formidable sursaut de solidarité et cette parfaite illustration de cohésion du peuple algérien et de tous les corps participants à l'opération d'extinction des incendies ont suscité l'admiration du monde entier et terrassé par la peur ceux qui pariaient sur la division du peuple algérien et la fragmentation de son territoire. Cela nous rappelle à l'esprit que les Algériens sont capables d'accomplir des miracles".

La priorité doit être accordée à l'union, à l'unité et au bannissement des différends entre les enfants de la même patrie, tout en œuvrant, comme auparavant, lors du Congrès de la Soummam, à réaliser le plus large consensus possible pour préserver et consolider l'indépendance et la souveraineté nationales et instaurer un Etat démocratique et de droit qui préserve les droits des Algériens, un Etat protecteur de la souveraineté et de l'unité nationales et garantissant le progrès et la prospérité".

Le parti a renouvelé l'appel "à accélérer le recensement des dégâts, l'indemnisation et l'accompagnement des sinistrés pour un retour à la vie normale ainsi qu'à procéder à une enquête approfondie pour informer l'opinion publique nationale sur les circonstances réelles de cette tragédie, dénoncer les responsables et dévoiler leurs plans".

Le FFS a saisi l'occasion pour s'incliner à la mémoire des victimes des feux de forêts, parmi les civils et éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), en reconnaissance de leurs sacrifices", renouvelant "ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion aux familles des victimes". Au plan régional, le FFS a dit "suivre avec un extrême regret la préparation du terrain aux réseaux du néolibéralisme sauvage et au mouvement sioniste mondial dans la région maghrébine pour leur permettre de s'y infiltrer et de détruire nos pays y compris ceux qui les accueillent".