La campagne de vaccination contre Covid-19 du personnel de l'Education nationale débutera demain dimanche, et ce en prévision de la rentrée scolaire 2021/2022. Pour la réussite de cette opération, 1433 unités de dépistage et de suivi (UDS) des établissements scolaires, 41 services de médecine du travail et 16 centres médico-sociaux ont été mobilisés.

Cette opération intervient en applications des orientations du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed lors des travaux de la Conférence nationale des directeurs de l'éducation tenue la semaine passée où il a appelé à la coordination avec les directeurs de la santé de wilayas, en vue d'organiser cette opération au niveau des unités de dépistage et de suivi dans les établissements scolaires et de fixer un calendrier de vaccination pour chaque établissement.

Le même responsable a également affirmé que la garantie de réussite de la rentrée scolaire et sociale dépendait de la "bonne" maitrise des outils de gestion et de "l'intensification" du suivi sur terrain, tout en œuvrant à consentir davantage d'effort, resserrer les rangs et s'unir autour de l'intérêt national.

Les syndicats de l'Education nationale se sont dits prêts à participer à la réussite de l'opération et à assurer une rentrée scolaire "calme et sans danger" pour 10 millions d'élèves.

Le ministère de l'Education nationale avait annoncé le report au 21 septembre de la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022, prévue initialement pour le 7 septembre.