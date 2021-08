Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a affirmé que les mesures prises en faveur des sinistrés et les vastes campagnes de solidarité ont donné aux ennemis de l'Algérie "un modèle de défense de la cohésion nationale", a indiqué mercredi un communiqué de l'Assemblée.

Les membres du bureau de l'APN, réunis sous la présidence de Brahim Boughali, président de l'APN ont salué les mesures prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour traiter les répercussions humaines et économiques de ces incendies, notamment l'installation d'une commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts.

Les missions assignées à cette commission "interviennent en consécration de la politique sociale de l'Etat algérien qui soutient ses enfants en toutes circonstances", a estimé le bureau, ajoutant que lesdites mesures ainsi que les vastes campagnes de solidarité avec les sinistrés témoignent de "la cohésion entre le peuple et son Etat".

La mobilisation du peuple et de l'Etat algérien a "donné aux ennemis de l'Algérie un exemple vivant de défense de la cohésion nationale, en consécration des plus nobles valeurs humaines par lesquelles le peuple algérien s'est toujours distingué".

A cet effet, le bureau de l'APN a souligné l'impératif de "tirer des enseignements de ce douloureux sinistre", appelant tous les membres du peuple algérien "à davantage de vigilance et de conscience pour barrer la route aux ennemis et déjouer les complots visant à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie et à son économie, et à déstabiliser le front interne qui était et demeure inébranlable face à toute tentative de division, quels que soient les prétextes avancés par ceux qui voudraient exploiter ces circonstances pénibles".

Le bureau de l'APN a initié sa réunion par l'observation d'une minute de silence et la lecture de la Fatiha à la mémoire des civils et militaires, martyrs des feux criminels qui avaient ravagé certains wilayas du pays.

Quant à l'ordre du jour de cette réunion, le bureau a décidé de soumettre 8 projets de loi portant approbation d'ordonnances, aux commissions ad hoc pour examen, outre la déclaration de la vacance du siège d'un député décédé.

Figure également au menu de la rencontre, la soumission de deux décisions du Conseil constitutionnel à la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, portant le remplacement de deux candidats élus à l'APN, et ce à l'effet d'élaborer un rapport de validation de la qualité de membres de deux nouveaux députés, conclut le document.