L’établissement public hospitalier (EPH) de la commune de Beni Aziz et l’hôpital mère-enfant de la commune d’El Eulma (Sétif) ont bénéficié de deux générateurs d’oxygène à usage médical d'une capacité de 18 m3 et 27 m3 par heure, destinés à la prise en charge des malades contaminés par la Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Ces deux générateurs, réceptionnés au cours des dernières 24 heures, ont été acquis au profit de ces deux hôpitaux par des opérateurs économiques locaux en coordination avec la Chambre de l’industrie et du commerce CCI-El Hidhab, ont indiqué les mêmes services. Des procédures sont aussi en cours pour la réception d’autres générateurs de capacité plus grande pour les établissements hospitaliers enregistrant un grande nombre de patients atteints de Covid-19, dont le CHU de Sétif, l’hôpital mère-enfant et l’hôpital pédiatrique Kaâboub du chef-lieu de wilaya, a-t-on fait savoir.

Cette opération bénéficiera aussi aux établissements publics hospitaliers des communes d’Ain Kebira, Bougaâ, Ain Oulmène, Ain Azel, El Eulma et Beni Ourtilène, a ajouté la même source qui a considéré que ces générateurs permettront de fournir l’oxygène médical à ces hôpitaux et appuyer l’action des staffs médicaux au regard de l’accroissement du nombre de malades infectés par la Covid-19 nécessitant de l’oxygène.

L’opération traduit, est-il indiqué, l’esprit de solidarité des citoyens en cette conjoncture exceptionnelle due à la propagation de la Covid-19.

Plusieurs initiatives de solidarité ont été lancées à travers la wilaya de Sétif pour fournir aux hôpitaux de l’oxygène à usage médical et des respirateurs, à l’instar du bureau local de l’Association des oulémas musulmans algériens qui a distribué dernièrement 70 appareils de respiration.

Une vaste campagne de solidarité initiée par la société civile de la commune d’Ain Kebira a été lancée en outre pour fournir à l’hôpital de cette collectivité un générateur d’oxygène, tandis qu'un mécène a fait don de 11 grandes bouteilles d’oxygène au CHU Mohamed Abdennour Saâdna.