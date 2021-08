De fortes inondations qui ont touché la région de l'Upper West, dans le nord du Ghana, ont fait un mort et des centaines de déplacés, ont indiqué samedi des responsables. Ahmed Mustapha, le coordinateur régional de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO), a déclaré qu'une femme de 80 ans est décédée et que 19 communautés ont été submergées vendredi par des inondations qui ont fait suite à une violente averse.

"Au moins 323 personnes ont été déplacées du fait de la destruction de 101 maisons dans le district de Wa East par les inondations, et nous sommes toujours sur le terrain pour évaluer les dégâts", a-t-il précisé.