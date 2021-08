Au moins huit personnes sont mortes et trois ont été portées disparues après le passage de l'ouragan Grace dans l'est du Mexique, a annoncé samedi Cuitlahuac Garcia, gouverneur de l'Etat de Veracruz.

Grace, le deuxième ouragan de la saison dans l'Atlantique, a touché terre aux premières heures de samedi avec des vents atteignant 205km/h, provoquant de graves inondations dans plus de 20 municipalités de Veracruz.

La police de l'Etat et l'armée mexicaine participent aux opérations de sauvetage et à la sécurisation des infrastructures après que des dizaines de maisons ont été inondées, que des tronçons de route se sont effondrés et que l'électricité a été coupée dans certaines parties de la région.

Dans la municipalité de Nautla, un grand nombre de cultures ont été perdues et des routes ont été inondées pendant la tempête.

Selon le dernier rapport de la Commission nationale de l'eau (Conagua), Grace s'est affaibli dans les premières heures de la journée et a été rétrogradé en tempête tropicale, actuellement située à 55km au nord-ouest de Mexico.

La saison des cyclones tropicaux au Mexique a débuté le 15 mai et devrait se terminer en novembre, selon la Conagua.