Quatre (4) personnes sont mortes et 178 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique, dimanche, un bilan de la Protection civile.

Les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour le repêchage de 4 personnes décédées par noyade, dont 1 personne en mer et 3 autres dans les réserves d’eau, et ce à travers les wilayas d'Alger, Tiaret et Ain Guezzam.

Il s'agit d'un (1) jeune homme âgé de 24 ans décédé à la plage Carrière commune el Marsa (wilaya d'Alger), de "2 enfants âgés respectivement de 14 ans et 12 ans, le premier dans une retenue collinaire au lieu dit Ouedi el Ferdja commune de Frenda et la deuxième victime dans une mare d’eau au lieu dit domaine agricole Aichouche El Arbi commune de Tiaret, et enfin d’un adolescent âgé de 18 ans décédé noyé dans une mare d’eau à l’entrée de la commune de Tin zaouatine.

Aussi, les unités de la Protection civile de la wilaya de Batna sont intervenues pour une fuite de gaz suivi d’une explosion à l’intérieur d’une habitation composée de R+2 à la cité el Hewadjidj commune Ain Djasser, ayant causé le décès d'un homme âgé de 67 ans.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, "40 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, portant sur la nécessité du respect de confinement et les règles de la distanciation sociale", et "30 opérations de désinfections générales à travers le territoire national, ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles".