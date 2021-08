La production d'électricité de la Chine a poursuivi sa croissance à deux chiffres au cours des sept premiers mois de 2021, avec une augmentation rapide de l'électricité produite par les énergies propres.

L'électricité produite par les grandes entreprises du pays a crû de 13,2% sur un an pour atteindre 4.600 milliards de kWh au cours de la période janvier-juillet, selon le Bureau d'Etat des statistiques.

Ce volume a augmenté de 12,2% par rapport à la même période en 2019, plaçant la croissance moyenne des deux dernières années à 5,9%.

En juillet, la production d'électricité de la Chine a progressé de 9,6% en glissement annuel à 758,6 milliards de kWh. La production d'électricité éolienne et la production d'énergie nucléaire ont respectivement augmenté de 25,4% et 14,4% sur un an en juillet.