L'Inde espère contracter des accords de libre-échange (ALE) avec le Royaume-Uni, l'Union européenne (UE), l'Australie, le Canada, les Emirats arabes unis, et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a déclaré jeudi le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal.

"Nous discutons avec l'industrie pour garantir que les ALE soient établis de manière juste et équitable.

En même temps, les ALE ne peuvent pas être à sens unique, nous devons aussi ouvrir nos marchés si nous voulons une plus grande part dans les marchés étrangers", a expliqué M.

Goyal lors d'une réunion des Conseils de promotion des exportations et des groupements interprofessionnels organisée à Mumbai pour discuter des mesures pour améliorer les exportations.

Le ministre a indiqué qu'ils cherchaient à identifier des domaines d'intérêt immédiat et à conclure un Accord sur les premières récoltes entre l'Inde et le Royaume-Uni, l'Australie ayant également fait part de son intérêt.

Il s'est dit optimiste sur les perspectives de négociation avec d'autres pays sur des sujets similaires. Dans le cadre d'un Accord sur les premières récoltes, le s deux partenaires commerciaux impliqués réduisent de manière significative ou suppriment les droits de douane sur un nombre limité de marchandises, avec l'objectif de favoriser les échanges commerciaux.

Au cours des deux premières semaines du mois d'août, les exportations indiennes ont augmenté de 55% en glissement annuel et de 32% par rapport à la même période en 2019, a souligné M.

Goyal en félicitant les exportateurs.

L'Inde a fixé un objectif d'exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour 2021-2022, a rappelé le ministre, qui a demandé à la communauté exportatrice de viser les 2.000 milliards de dollars d'exportations d'ici l'année 2030 avec une proportion égale d'exportations de marchandises et de services.