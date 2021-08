La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a salué samedi la libération d'un groupe de détenus. La MANUL se félicite de la récente libération de détenus, qui est le résultat des efforts continus de la Commission militaire mixte pour renforcer la confiance et de son engagement résolu à aller de l'avant avec la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu, a déclaré la mission dans un communiqué. Elle a appelé toutes les parties nationales et internationales concernées à assurer, respecter et soutenir la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.

Par ailleurs, la mission a salué la reprise de l'approvisionnement en eau à Tripoli, après son interruption par un groupe armé il y a quelques jours, exigeant la libération de l'ancien chef des renseignements.