Sur l'ensemble des 36 barrages en Tunisie, le phénomène de l'envasement a atteint, en date du 12 août, 23% soit 675 millions de mètres cubes, sur une capacité initiale de 2.988 millions de mètres cubes, a révélé samedi l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI) de Tunisie.

Relayé par la presse locale, un rapport de l'ONAGRI indique que le taux d'envasement des barrages dépasse 50% pour les barrages de Mellègue, Siliana et R'mili (nord-ouest).

Toutefois, précise la même source, "un seul de ces trois barrages a atteint une durée de vie de 50 ans, les deux autres ont respectivement des durées de vie de 34 ans et de 19 ans".

Selon les prévisions de l'ONAGRI, "si le problème de sédimentation ne sera pas résolu prochainement, ces barrages situés généralement dans des régions pauvres en ressources hydrauliques, seront totalement envasés, à l'horizon de l'année 2035 pour les barrages Mellègue et R'mili et en 2047 pour celui de Siliana".

Sur un autre plan, l'ONAGRI fait remarquer qu'il existe cinq bassins versants des plus érodés en Tunisie, où le niveau d'érosion dépasse 10 mètres cubes par hectare annuellement à savoir les bassins versants des barrages de Barbra (Jendouba), Kesseb (Béja), Siliana (Siliana), au nord-est outre ceux de Guezala (Bizerte), à l'extrême nord et Lebna (Nabeul), au nord-est du pays.

"L'urgence sera d'intervenir pour fixer les sols via la protection des eaux et des sols et les plantations forestières (...) le pays souffre d'un déficit hydrique endémique, sachant que la part de sa population d'eau est inférieur à 500 mètres cubes par an et par habitant", explique l'ONAGRI.

Récemment, la même source a fait savoir que le taux de remplissage des barrages tunisiens a atteint, début août 2021, un taux de 36,1%.

Les apports cumulés aux barrages de la Tunisie ont atteint 789,6 millions de mètres cubes, du 1 septembre 2020 au 8 août 2021.

Ces apports sont inférieurs à la moyenne de la période actuelle, soit 1.862,1 millions de mètres cubes et légèrement supérieurs aux apports de la même période d'il y a une année (780,6 millions de mètres cubes).