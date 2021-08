Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Oumar Guèye, a exhorté samedi à Dakar les élus territoriaux, particulièrement les maires et les présidents des Conseil de département, à aider les populations sinistrées à la suite des fortes pluies tombées ces derniers jours dans la région de Dakar.

M. Guèye, également ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, et maire de Sangalkam, dans le département de Rufisque, était en visite dans des zones inondées de cette partie de Dakar.

"Nous exhortons, les maires, les présidents de Conseil départemental, ainsi que les élus à aider les sinistrés, à appuyer les populations touchées par ces fortes pluies", a-t-il indiqué, en marge d'une cérémonie de remise de matériel de pompage d'eaux dans le département de Rufisque.

Sur instruction du président sénégalais Macky Sall, le ministère de l'Intérieur a déclenché ce samedi le plan national d'organisation des secours (ORSEC) pour contenir les eaux et aider les sinistrés.

Cette décision intervient au lendemain d'une réunion d'urgence convoquée par le chef de l'Etat sénégalais pour évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations. Le gouvernement du Sénégal, avec l'aide de ses partenaires, a entrepris la réalisation d'ouvrages dans le nouveau département de Keur Massar pour contenir les inondations dans le cadre du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP2).Ce département est l'une des zones les plus touchées par les intempéries dans le pays. Depuis 2005, le Sénégal a été touché à plusieurs reprises par des intempéries, ce qui a occasionné par endroits d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le gouvernement a multiplié les initiatives à travers la réalisation de gros ouvrages, mais aussi le recasement des populations vivant dans les zones inondables.