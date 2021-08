L'opposant tchadien Romadoumngar Félix Nialbé, président de l'Union pour le renouveau et la démocratie (URD) a annoncé, vendredi, qu’il a démissionné du Comité d'organisation du dialogue national inclusif devant conduire à des élections présidentielle et législatives au Tchad.

Dans une correspondance adressée au premier ministre du Tchad, il a évoqué son statut de chef de file de l'opposition démocratique et sa volonté de rassembler l'opposition pour participer sereinement au processus du dialogue national inclusif "En ma qualité de Chef de file de l’opposition démocratique, je préfère être en retrait de ce comité pour pouvoir organiser les partis politiques pour une participation sereine et constructive auxdites assises dont l’importance n’est plus à démontrer", a-t-il écrit au premier ministre du Tchad, Albert Pahimi Padacké.

Pour rappel, le Conseil militaire de transition a nommé, par décret le 14 août, les 70 membres qui composent le comité d'organisation du dialogue national inclusif.

Parmi les membres nommés, l'opposant Saleh Kebzabo, président de l'UNDR (Union n ationale pour le Développement et le Renouveau).

Ce dialogue doit avoir lieu dans le prochains mois et permettre l'organisation d'élections présidentielle et législatives pour mettre fin à la transition en cours.

Récemment, lors de son adresse à la nation la veille de la fête de l'indépendance, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien chef de l'Etat, avait lancé "un appel pressant aux politico-militaires". "Ils ont l'obligation patriotique de reconsidérer leurs positions et revenir nous retrouver pour une impulsion collective de la dynamique de l'unité nationale et du vivre-ensemble", avait-il indiqué.

"Le dialogue franc et sincère appelé de tous nos voeux sera ouvert, de manière spécifique, aux mouvements politico-militaires", avait-il annoncé, précisant que le comité d'organisation devra en "définir les modalités pratiques et opérationnelles".