Grâce à l'efficacité des infiltrations, on opère de moins en moins les hernies discales. La chirurgie reste indispensable dans seulement 5 à 10% des cas, précise le Dr Jean Huppert, neurochirurgien du dos à Saint-Etienne.

QUAND FAUT-IL OPÉRER UNE HERNIE DISCALE ?

La chirurgie s'impose si la hernie discale est si importante qu'elle induit une sciatique "hyperalgique", avec des douleurs intolérables et handicapantes, résistantes à tous les autres traitements. La chirurgie est également la seule solution dans certaines situations nécessitant une intervention en urgence : sciatique paralysant le pied, difficulté à uriner ou à aller à la selle, etc.

COMMENT SE PASSE L'OPÉRATION ?

On opère sous anesthésie générale. Le chirurgien pratique une petite incision de 2 à 4 centimètres, retire le fragment de disque qui comprime le nerf et vide le disque lésé. L'intervention dure 30 à 4 5 minutes ; l'hospitalisation, 2 à 4 jours. L'opération fait disparaître la douleur sciatique (au niveau de la fesse et de la jambe) dans plus de 60% des cas. Le patient peut marcher dès le lendemain. Concernant la douleur au dos, les résultats sont plus mitigés.

ET SI ÇA NE MARCHE PAS ?

Si la chirurgie "simple" du disque lésé ne suffit pas, le chirurgien peut supprimer ce disque, en le remplaçant par une prothèse ou une greffe d'os. Mais ces interventions sont plus lourdes. Les risques sont rares mais peuvent être sérieux (infection, paralysie, etc.). Ils concernent moins de 1% des cas.

Le conseil : s'adresser à des centres où exercent des neurochirurgiens ou des orthopédistes expérimentés et spécialisés dans le dos, qui pratiquent ce type de chirurgie en routine.