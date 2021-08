Deux structures de santé et trois stades de proximité ont été inaugurés, samedi, dans trois communes de la wilaya de Tiaret, à l’occasion de la célébration de la journée nationale du moudjahid (20 août).

Le wali de Tiaret Mohamed Amine Dramechi a inauguré le service des urgences médico-chirurgicales de la commune de Kasr Chellala d’une capacité de 40 lits. Le projet a nécessité une enveloppe de 830 millions DA. Le service est doté des équipements médicaux les plus récents, dont les équipements de radiologie de dernière génération. A cette occasion, le wali a souligné que tous les efforts seront déployés pour la prise en charge sociale des médecins spécialistes, sachant que 40 logements de fonction ont été réservés au secteur de la santé de la wilaya. Ils seront distribués aux différentes régions, dont la commune de Kasr Chellala qui a un besoin urgent de spécialistes en gynécologie et obstétrique et en radiologie, en plus d’autres spécialités. Par ailleurs, l’hôpital de Rahouia, qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation et d’extension et de nouvelles structures et équipements d’une valeur de 80 millions DA, a été inauguré par le wali de Tiaret, qui a aussi inauguré trois stades de proximité au niveau de la zone de Ferâa à Ksar Chellala et douar Lakbab dans la commune de Sidi Hasni et douar Ghiress dans la commune de Rahouia. Ces structures font partie des 9 stades de proximité dont les zones d’ombre ont bénéficié, dernièrement. Les travaux de cinq chantiers ont été achevés et le reste seront réceptionnés prochainement.

Lors de sa rencontre avec la population de la commune de Rahouia, le même responsable a indiqué que l’opération d’étude des dossiers déposés concernant 1.700 lotissements sociaux sera lancée, dans les prochains jours, selon de nouvelles procédures qui prennent en compte un tableau de notation selon la priorité dans la distribution de lots de terrain constructibles à caractère social. Cette opération touchera les communes de Rahouia, Sougueur, Aïn Dzarit, Mahdia, Madna et Sidi Abderrahmane, a-t-on conclu.