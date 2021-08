Une opération de distribution de 2.309 logements publics locatifs a eu lieu, samedi, au niveau de six communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris du wali, Mustapha Limani. Supervisant la cérémonie de distribution des logements, le même responsable a précisé que le quota de la commune de Sidi Bel-Abbes a été de l’ordre de 1.171 unités, alors que 290 logements ont été distribués dans la commune de Ben Badis et 230 autres dans la cmmune d’Aïn El-Berd, en plus de 201 logements dans la commune de Sidi Ali Boussidi.

Dans le même cadre, 200 logements publics locatifs ont été distribués dans la commune de Sidi Lahcen et 180 autres dans la commune de Tenira, ainsi que 28 unités dans la commune de Sfisef, a-t-il déclaré, ajoutant que l’opération a aussi concerné la distribution de 35 aides à l’habitat rural au niveau de plusieurs communes de la wilaya.

M. Limani a fait savoir qu’avec la distribution de cet important quota, le nombre de logements de la formule public locatif distribués à travers la wilaya depuis le début de l’année en cours, s’élève à 3.836 unités. Pour rappel, la wilaya de Sidi Bel-Abbes a vu, depuis le début de l’année 2021, la distribution d’un nombre important de logements des différentes formules, sachant que jusqu’au mois de juillet dernier 1.527 logements publics locatifs ont été distribués, ainsi que 102 autres de type LPA et 900 logements AADL. Quelque 323 aides à l’habitat rural ont été également octroyées lors de la même période.