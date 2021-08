Plusieurs communes de la wilaya d'Alger enregistrent, samedi, une perturbation de l’alimentation en eau potable, en raison de l’arrêt de la station de traitement d’eau potable de Boudouaou, a indiqué dans un communiqué la Société d'eau et d'assainissement d'Alger (SEAAL). Les communes impactées par ces perturbations sont : Reghaia, Rouiba, Heuraoua, Ain Taya, El Marsa, Bordj el Kifan, Bordj el bahri, Bab Ezzouar, El Mohamadia, Oued Semmar, Dar el Beida, les Eucalyptus, Baraki, Hussein Dey, El Magharia, Bourouba, Bachdjarrah, El Harrach, Gué de Constantine, précise la même source.

Ces perturbation sont dues à un incident survenu sur les installations de pompage au niveau du barrage de Keddara, samedi à 11h, ayant provoqué l’arrêt de la station de traitement d’eau potable de Boudouaou et la réduction du transfert d’eau depuis ce système vers Alger, explique la SEAAL, affirmant que l’alimentation en eau potable des communes de l’Est d’Alger sera perturbée aujourd’hui.

La Société a, dans ce sens, assuré que les travaux de réparation sont en cours par ses équipes "qui font tout leur possible p our rétablir la situation dans les meilleurs délais", rassurant ses clients des communes impactées que "la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès l’achèvement des travaux". Par ailleurs, la SEAAL a indiqué qu'un dispositif mobile de dotation en eau potable est mis en place afin d’assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers).