L'athlète Hocine Bettir, qui sera l'espoir de médaille pour l'Algérie au concours de powerlifting des Jeux paralympiques de Tokyo (24 août - 5 septembre), s'est montré "optimiste" et compte effacer sa sortie ratée à Rio-2016.

Lors des Jeux de Rio, Bettir, souffrant d'une blessure à l'épaule, avait complètement raté son concours après un échec à ses trois essais réglementaires à 191 kg.

"C'est du passé.

J'espère ne pas revivre le même scénario car c'est dur de voir tous les efforts partir en fumée à cause d'une blessure.

Mon objectif à Tokyo est une médaille paralympique qui manque à mon palmarès", a indiqué l'athlète à l'APS avant de partir au Japon.

Après une 4e place aux Championnats du monde 2014, Bettir (-65 kg) a enchaîné les bonnes performances, avec une médaille de bronze aux Championnats du monde 2017, une en argent à la Coupe du monde de Fazza en 2018 et une autre en or récemment, lors de l'édition 2021 de la même compétition.

Pour l'entraîneur national Mohamed Salaheddine Benatta, l'athlète possède le potentiel requis pour monter sur le podium paralympique.

"Hocine a trop souffert durant le mandat écoulé.

Ce sont sa volonté et son désir de s'offrir d'autres consécrations qui l'ont boosté et aidé à poursuivre le travail.

Aujourd'hui, il est très concentré sur le rendez-vous nippon et souhaite réaliser ce rêve", a déclaré le coach qui aimerait bien voir l'athlète réaliser une bonne performance à Tokyo, au même titre que ses coéquipiers Samira Guerioua et Hadj-Ahmed Beyor, également qualifiés pour les Paralympiques-2020.

Engagé dans la catégorie des 65 kg, Hocine Bettir, second au classement mondial 2021, aura fort à faire face à des adversaires qu'il connaît bien, à l'image de l'Iranien Jafari Amir, 1er au dernier classement mondial avec 197 kg, du Chilien Jorge Carinao (3e) et du Britannique Mark Swan (4e).

L'entraîneur national a exprimé toutefois son appréhension de voir la blessure au grand pectoral de Bettir se réveiller, face à la grande charge de travail et l'effort à fournir à Tokyo pour assurer une place au podium.

"Hocine est aux soins depuis quelques jours, avec des séances de rééducation, après avoir ressenti des douleurs à cause des efforts fournis lors des entraînements", a souligné Benatta, mettant en cause l'absence des compléments alimentaires que les athlètes avaient demandés depuis plusieurs mois à la fédération.

"Les compléments alimentaires pour un athlète de musculation sont une nécessité absolue.

Ils permettent simplement d'apporter à son organisme tous les nutriments que l'alimentation peine à offrir.

Ils sont aussi un complément pratique et efficace aux apports protidiques nécessaires au développement musculaire.

Ils évitent également les blessures aux athlètes", a-t-il expliqué.

S'ajoute à ce problème, le manque de compétitions révélatrices pour permettre aux athlètes de se situer par rapport au niveau de leurs adversaires.

Outre Bettir, le para-powerlifting algérien sera représenté aussi à Tokyo par les athlètes Samira Guerioua et Hadj-Ahmed Beyor qui tenteront d'améliorer leurs charges respectives.

Hadj-Ahmed Beyor, 7e mondial, sera engagé chez les -49 kg, une catégorie marquée par un niveau relevé, en présence du gotha mondial, à l'image du Jordanien Qarada Sami Hmadeh qui sera l'attraction principale du concours, aux côtés du Russe Vladimir Balynets et du Turc Abdullah Kayapinar, entre autres.

De son côté, Samira Guerioua essayera d'améliorer sa charge de 84 kg chez les -45 kg, une catégorie dominée facilement par la Chinoise Cui Zhe (105 kg), suivie de la Nigériane Latifat Tidjani (95 kg), de la Polonaise Kozdryk Justyna (90 kg) et de la Kazakhe Gulim Kurmanbayeva (85 kg).

Programme des athlètes algériens:

Jeudi 26 août :

Hommes -49 kg : Finale Dames -45 kg : Finale Vendredi 27 août :

Hommes -65 kg : Finale.