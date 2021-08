Le stade "Chahid Ahmed-Zabana" d’Oran a été doté par des tourniquets et points de contrôle dans le cadre des opérations de réhabilitation de cette infrastructure en prévision des Jeux méditerranéens (JM), prévus lors de l’été 2022, a-t-on appris samedi de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Cette démarche vise notamment à "permettre une meilleure fluidité en accès et en sortie, comme l’exigent les normes internationales qui sont de 600 passages par heure", a souligné la même source. Le stade en question a bénéficié d’un projet de réhabilitation et de modernisation en vue des JM, prévus du 25 juin au 5 juillet 2022, initié par le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS). Une enveloppe financière de l’ordre de 180 millions DA a été mobilisée pour réaliser cinq opérations, en attendant de dégager une autre pour les besoins du revêtement en gazon naturel qui remplacera le gazon synthétique dont dispose actuellement le stade, avait souligné auparavant le MJS. Ces opérations consistent, outre l’installation de portiques tourniquets, la mise en place d'un écran géant, la rénovation des vestiaires, la réalisation d'une salle VIP et d’un centre de presse, a-t-on encore indiqué. Le stade Zabana a été désigné par le Comité d’organisation des JM pour accueillir la finale du tournoi de football de cet événement sportif régional que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire.