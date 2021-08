Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, a retenu 26 joueurs, en vue des deux matchs amicaux de préparation, face aux équipes premières de la Syrie et du Burundi, respectivement les jeudi 26 août et dimanche 29 août à Doha (Qatar), a annoncé la Fédération algérienne (FAF), dimanche sur son site officiel.

Parmi les 26 éléments convoqués pour ces deux joutes amicales, quatre évoluent en Ligue 1 tunisienne : Youcef Laouafi, Hocine Benayada, et Zinédine Boutmene (ES Sahel), et Nabil Lamara qui vient de s'engager avec le Club Africain.

La délégation algérienne s'envolera lundi pour Doha à bord d'un avion spécial. Sur place, les coéquipiers de Keddad seront en bulle sanitaire où les déplacements seront limités entre les lieux d'hébergement, d'entraînement, et des matchs.

La sélection nationale, devait jouer un seul match de préparation face au Burundi, le 28 août à Alger, avant que le programme ne change avec ce stage à Doha. L'équipe A' avait effectué son premier stage sous la houlette de Bougherra en juin dernier, po nctué par un match amical, disputé au nouveau stade d'Oran face au Liberia (5-1). Pour rappel, le staff technique des A' a enregistré récemment l'arrivée des deux anciens internationaux : Djamel Mesbah et Mohamed Benhamou, à qui on a confié respectivement le poste d'entraîneur-adjoint et d'entraîneur des gardiens.

Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa, prévue aux mois de novembre et décembre prochains au Qatar, la sélection algérienne prépare également le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.

Liste des 26 joueurs convoqués :

Gardiens de but : Gaya Merbah (CR Belouizdad), Oussama Benbot (USM Alger),

Zakaria Saidi (JS Saoura)

Défenseurs : Youcef Laouafi (ES Sahel/ Tunisie), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Aymen Bougerra (Paradou AC), Abdelhak Debbari (ES Sétif), Chouaib Keddad (CR Belouizdad), Moued Haddad (MC Alger), Nabil Lamara (MC Alger puis le Club Africain/ Tunisie), Ahmed Ait Abdesslam (CR Belouizdad)

Milieux de terrain : Zakaria Draoui (CR Belouizdad), Imad-Eddine Mrezigue (CR Belouizdad), Chouaib Debbih (AS Ain Mlila), Aziz Benabdi (JS Kabylie), Ahmed Kendouci (ESS), Billel Benhamouda (USM Alger), Koceila Boualia (JS Kabylie), Juba Oukaci (JS Kabylie)

Attaquants : Mohamed Islam Belkheir (CR Belouizdad), Zinédine Boutmene (ES Sahel) , Billel Messaoudi (JS Saoura), Réda Bensayeh (JS Kabylie), Adel Boulbina (Paradou AC), Abderrahim Deghmoum (ES Sétif), Merouane Zerrouki (Paradou AC).