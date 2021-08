La Fifa et le syndicat des joueurs, la Fifpro, s'entendent pour aider à évacuer les footballeuses et footballeurs d'Afghanistan qui le souhaitent, a confirmé dimanche la secrétaire générale de la Fédération internationale de foot, Fatma Samoura. " On est en train de travailler avec la Fifpro. Il fallait déjà évaluer le nombre de joueuses et joueurs concernés", a expliqué la dirigeante de la Fifa, rappelant qu'évacuer des footballeurs d'Afghanistan avaient été évacués par le passé. " On l'a déjà fait dans le passé, on doit pouvoir le refaire", a ajouté Fatma Samoura. Le syndicat international des joueurs avait expliqué vendredi dans un tweet "être en lien avec des gouvernements pour établir un plan d'évacuation des athlètes à risques", visant "à mettre en lieu sûr autant de personnes que possible". La Fifpro s'était émue jeudi du décès d'un international afghan en équipes de jeunes, Zaki Anwari, à l'aéroport de Kaboul, victime d'une chute mortelle en tentant de s'accrocher à un avion pour fuir son pays où les talibans ont repris le contrôle.