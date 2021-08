L'ancien président de la Fifa, Sepp Blatter, "ne crain(t) pas un procès" dans l'affaire du paiement suspect qui menace également Michel Platini, mais n'est "pas encore prêt" pour y assister physiquement, en raison de son état de santé, a-t-il expliqué dans un entretien au Matin.

"Je ne crains pas un procès. Car les juristes, pas seulement le mien, mais aussi celui de Michel Platini et d'autres juristes zurichois, comme ceux avec qui j'ai encore eu une réunion ce jeudi à midi, trouvent aussi ça incroyable", explique l'ancien patron de la Fifa au journal suisse dans son édition dominicale.

Mais "Physiquement, je ne suis pas encore prêt. Je ne pourrais pas tenir un procès actuellement", ajoute M. Blatter. Ce dossier, qui a brisé la carrière des deux hommes les plus puissants du football mondial, porte sur le paiement par la Fifa de 2 millions de francs suisses (1,8 M EUR) à Michel Platini début 2011, sans justification écrite, sur ordre de Blatter. M. Blatter a été auditionné début août à Zurich par un procureur suisse. L'audition de M. Blatter, âgé de 85 ans, était retardée depuis plusieurs mois par son ét at de santé. Blatter est poursuivi pour "soupçons d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale", tandis que la procédure pénale contre Platini est menée pour "soupçons d'escroquerie, de participation à abus de confiance, de participation à une gestion déloyale et de faux dans les titres".

Platini avait été entendu une dernière fois mi-mars. Il attend désormais la décision du parquet, qui pourrait soit prononcer un non-lieu soit ouvrir la voie à un procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Blatter et Platini martèlent sans relâche qu'il s'agit d'un reliquat de paiement pour un travail de conseiller effectué par le Français entre 1999 et 2002.

La Fifa, dirigée depuis 2016 par Gianni Infantino, déplore de son côté l'absence de contrat écrit mentionnant à l'époque une telle rémunération, et réclame à Platini de rembourser les 2 millions de francs suisses.