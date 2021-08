Le CR Belouizdad est sacré champion d'Algérie pour la saison 2020-2021, après sa belle victoire chez l'USM Alger (4-2, mi-temps 3-0), pour le compte de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1, disputée samedi et ayant vu l'USM Bel-Abbès rétrograder officiellement en Ligue 2, et ce, malgré le nul vierge (0-0), qu'elle a réussi à ramener de chez la JS Kabylie. Une journée riche en évènements marquants, car ayant également permis au NA Husseïn-Dey et l'US Biskra d'assurer définitivement leur maintien parmi l'élite, après leurs victoires respectives contre le WA Tlemcen (1-0) et l'ASO Chlef (2-0).

Grâce à leur précieux succès à Bologhine, obtenu entre autres grâce au doublé du maître à jouer Amir Sayoud (12' et 45'), les Belouizdadis n'ont même pas cherché à connaitre le résultat de leur principal concurrent pour le titre, l'Entente de Sétif, qui pourtant s'était imposée (2-0) contre la lanterne-rouge, la JSM Skikda, car leur confortable avance de cinq points leur avait déjà assuré le titre. En effet, même en cas de défaite lors de la 38e et dernière journée, les Rouge et Blanc auront toujou rs deux points d'avance sur l'Aigle noir, en supposant celui-ci termine par une victoire, faisant que les jeux soient déjà faits. Il s'agit du deuxième titre consécutif pour le Chabab, et le huitième à son palmarès général, après ceux de 1965, 1966, 1969, 1970, 2000, 2001 et 2020.

De leur côté, le NA Husseïn-Dey et l'US Biskra ont pleinement profité de l'avantage du terrain pour remporter des victoires décisives dans la course au maintien et se placer conjointement à la 13e place du classement général, avec 46 points chacun. Un ratio qui les met définitivement à l'abri du purgatoire, car désormais, et quoi qu'il arrive au cours de la dernière journée, plus rien ne pourra les inquiéter.

Le Nasria s'est imposé grâce au vétéran Rabie Meftah (42e), alors que Mokhtar (29e) et Chibane (38e) ont permis aux Zibans de l'emporter face aux Chélifiens. Ces derniers devront donc batailler au cours de la 38e journée pour éviter la relégation, au même titre que l'ASO Chlef, le WA Tlemcen et l'AS Aïn M'lila, car tout aussi menacés. Dans les autres matchs, le NC Magra a dominé le Mouloudia d'Alger (2-1), grâce notamment à Demane (25e) et Kourichi, qui avait transformé un pénalty à la 61e, alors que l'Olympique de Médéa a été tenu en échec à domicile par le RC Relizane (1-1).

De son côté, l'AS Aïn M' lila a difficilement dominé le MC Oran (2-1), grâce notamment au doublé de Tiaïba (29e et 49e), alors que le CA Bordj Bou Arréridj, pourtant déjà relégué, a tenu la dragée haute au CS Constantine (5-4). En effet, même s'ils n'ont plus rien à espérer concernant leur avenir en Ligue 1, les Criquets ont été très respectueux de l'éthique sportive et ont joué le jeu à fond. Ce qui leur a permis de marquer pas moins de quatre buts en déplacement, dont un doublé par Belferkous (62e SP et 66e), alors que côté Sanafirs, les buteurs ont été Bendaoud (21e), Dib (44e), Lakdjaâ (46e), et Bouldjedri, auteur d'un doublé aux (70e, 88e). Ainsi, le champion d'Algérie étant déjà connu, la 38e et dernière journée permettra essentiellement de connaître le dernier relégué, qui accompagnera la JSMS, le CABBA et l'USMBA au palier inférieur.