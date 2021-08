Une vingtaine d'espaces de proximité de vaccination contre le coronavirus (Covid-19) ont été ouverts à travers la wilaya de Touggourt, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH). Il s’agit de l'aménagement de nouveaux points de vaccination ''fixes'' en dehors des établissements de santé, au niveau des structures juvéniles et culturelles (maisons de jeunes, centres sportifs de proximité, centres cultuels, bibliothèques et autres) implantées dans l’ensemble des communes de la wilaya de Touggourt, a précisé à la presse le directeur du secteur Ali Benkamla. Menée en coordination avec les secteurs de la jeunesse et des sports et de la culture, cette opération de vaccination qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de prévention et de lutte contre la Covid-19, permettra de rapprocher le vaccin des citoyens en le mettant à la portée de tous, a-t-il souligné. Le même responsable a également évoqué l’organisation des caravanes mobiles vers les zones rurales et enclavées pour permettre à toute personne de recevoir leur vacci n. M. Benkamla a appelé, à cette occasion, les citoyens désirant se faire vacciner contre la Covid-19 à se présenter dans les structures de santé ou les espaces de proximité pour recevoir leur vaccin, en signalant que plus de 24.000 personnes de différentes âges ont déjà été vaccinées dans la wilaya, depuis le début de l'opération de vaccination. Dans ce sillage, il a mis l’accent sur l’importance de la vaccination qui demeure, poursuit-il, le seul moyen pour parvenir à une immunité collective contre ce virus. Dans le cadre de l'opération d'acquisition des équipements médicaux pour la prise en charge des malades contaminés, le même responsable a fait savoir que le secteur de la santé de la wilaya de Touggourt a bénéficié d’un lot composé de 30 nouveaux concentrateurs d'oxygène qui ont été mis à la disposition des structures hospitalières de la région.