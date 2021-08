Ces nouveaux bacheliers sont répartis dans trois spécialités, à savoir les sciences juridiques, sciences économiques, informatiques et mathématiques. Le nombre global des étudiants au centre universitaire "Cheikh Amoud Ben Mokhtar" atteindra à la nouvelle rentrée plus de 1.000 étudiants, après la clôture des inscriptions pour les étudiants de master, a indiqué à l’APS le directeur du centre, Moussa Aboubakr. L'administration du même établissement scientifique et la direction des œuvres universitaires s'emploient à assurer toutes les conditions pédagogiques et les procédures nécessaires à l'accueil des nouveaux étudiants, dont l’hébergement et les mesures préventives contre la covid-19. Par ailleurs, l'encadrement pédagogique du même établissement sera renforcé, à la prochaine rentrée universitaire par 25 nouveaux professeurs, a fait savoir M. Aboubakr. Les responsables du centre universitaire s’attellent également à introduire, à court terme, de nouvelles spécialités, à savoir les langues et la technologie, notamment dans le cas de la levée du gel sur le projet de 1.000 places pédagogiques. L'introduction de nouvelles spécialités universitaire permettra de répondre non seulement aux aspirations des étudiants, mais aussi aux exigences de développement dans cette région, a-t-on signalé.