L'attaquant international français Karim Benzema a prolongé son contrat avec le Real Madrid d'un an supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2023, a annoncé le club pensionnaire de la Liga espagnole de football, vendredi dans un communiqué. Benzema (33 ans), sort de la saison la plus aboutie de sa carrière : il a été désigné meilleur joueur du championnat d'Espagne, a terminé deuxième meilleur buteur de Liga derrière Lionel Messi (avec 23 buts contre 30 pour l'Argentin) et a signé son grand retour en équipe de France à l'Euro. Auteur d'un doublé lors du premier match de la saison, en déplacement face à Alaves (4-1), Benzema devient le sixième taulier du club à prolonger son contrat après Dani Carvajal, le portier Thibault Courtois, Luka Modric, Lucas Vasquez, et Nacho. Benzema aurait fait des concessions sur son salaire afin de continuer son aventure avec le Real. Il aurait accepté de baisser son salaire de 10% pour la saison 2021-2022 et de 15% pour l'exercice suivant. La clause libératoire de l'ancien buteur de l'Olympique lyonnais est de 1 milliards d'euros.